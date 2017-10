SIF-fodbold fik stort nederlag

Det blev bestemt ikke nogen rar oplevelse, da SIF-Fodbold lørdag fik besøg af naboerne fra Højslev Station på en regnfuld eftermiddag. HIF’erne er indiskutabelt kredsens bedste mandskab, og det er kun et spørgsmål om tid, før holdet matematisk har sikret sig oprykning til serie 1. Derfor blev det op ad bakke for et SIF-hold, der desværre havde afbud fra markante spillere – det skal dog ikke bruges som undskyldning, for selv med en fuldbesat trup ville det have været Sisyfos-arbejde for hjemmeholdet.

Det gik slag i slag i løbet af de 90 minutter, og selvom det aldrig er rart at tabe med markante 0-6, så skal værterne have ros for ikke at give op – trods modgangen. Det havde selvfølgelig set pænere ud, hvis det havde heddet for eksempel 0-3, da dommer John K. Pedersen fløjtede af, men i nærheden af point var SIF’erne aldrig på en dag, hvor dommeren selv måtte passe arbejdet, da der på grund af dommermangel ikke blev sendt linjedommere med ud til opgøret.

SIF kunne sagtens have scoret et mål undervejs – blandt andet havde Mark Dalgaard Svendsen en stor chance, og derudover blev Nicolaj Christensen snydt for et straffespark – men 0-6 var langt hen ad vejen et retvisende billede på forskellen på de to mandskaber, og allerede efter 30 sekunder ramte gæsterne stolpen, og så var tonen ligesom slået an.

Dog måtte HIF vente til det 27. minut med at få den første scoring – den blev så i øvrigt afløst af den anden minuttet efter - og i de sidste 45 minutter scorede udeholdet altså yderligere fire gange. Undervejs lavede både Morten Konradsen og Mathias Mark Olesen straffespark, som HIF udnyttede, og der var bestemt dumme fejl – men som sagt – Stoholm-spillerne fightede godkendt, og engang i mellem må man bare indrømme, at man har mødt overmagten.

- Det gjorde naturligvis ondt på os, for det er aldrig sjovt at tabe med 0-6 – det ved alle. Nu gælder det om for os at få os rejst hurtigt muligt og se, om vi kan få vasket den her plet af. Jeg vil gerne fremhæve en spiller som Mark Dalgaard Svendsen, for han arbejdede stenhårdt i hele matchen, kom det fra SIF-træner Niels R. Jensen, der kunne se to gule kort i løbet af de 90 minutter – et til hvert hold – SIF’s ramte Flemming Bennedsgaard.

I næste runde skal SIF på udflugt til Thy, hvor Hurup tager i mod – det opgør fløjtes der op til på Hurup Stadion.