SIF- fodbold i nyt nederlag

Det begynder for alvor at stramme til for SIF-Fodbold i den tunge ende af serie 2. Senest blev det lørdag til det 3. nederlag i rap, og dermed er der på ingen måde sagt farvel til de to nedrykningspladser. Heldigvis for Stoholm tabte MorsØ – til gengæld vandt Lemvig, og hvis resultaterne i næste spillerunde går i mod stoholmerne, så kan mandskabet ende i en ren ”finale” i sidste spillerunde ude mod netop Lemvig.

Derfor var det særdeles kostbart for SIF’erne, at det ene point gled af hænde så sent som i det 87. minut – og hvad værre var – det var heller ikke fortjent, så det gjorde selvsagt ærgrelsen endnu større.

For selvom hjemmeholdet ikke spillede prangende, så skulle opgøret have kastet minimum et point af sig, men SIF’erne har altså bare svært ved at score i serie 2 – det har generelt været et problem i de sidste cirka 15 år, hvor holdet ofte har været et smut forbi netop serie 2, og her er man altså markant udfordret.

Derfor blev det kun til Kristian Svendsens flotte scoring omkring det 20. minut: Svendsen tog flot en svær aflevering med sig i feltet, og skuddet havde Holstebro-målmanden ingen chance for at redde. I forlængelsen heraf fik værterne underkendt et mål ved Emil Helligsø på grund af offside, og samme Helligsø brændte en kæmpechance, da Emil Blingedal ellers serverede bolden på et sølvfad. Holstebro besøgte også SIF-målet undervejs, og i det 35. minut kom udligningen, da en HB’er satte bolden resolut i nettet fra kanten af straffesparksfeltet.

I 2. halvleg bølgede det frem og tilbage – SIF havde de fleste tilløb – men det blev udeholdet, der tæt under mål satte den afgørende scoring ind i det 87. minut. I overtiden fik gæsterne et indirekte frispark i feltet, da målmand Rasmus Højbjerg samlede en tilbagelægning op, men forsøget blev afværget. Mere skete der desværre ikke for SIF’erne, og så kunne kampens udmærkede dommer Richard Nissen fløjte af. Der blev undervejs uddelt tre gule kort – heraf ramte de to SIF’ernes Morten Konradsen og Mark Dalgaard Svendsen.

- Jeg er skuffet over vores spil, for jeg synes, vi laver alt for mange elementære fejl i vores boldomgang og i forbindelse med vores afleveringer. Vi har godt nok ramt en skidt stime på et meget uheldigt tidspunkt, og i øjeblikket er vi for meget afhængige af andre resultater, fordi vi ikke selv kan få point. Der skal gives ros til Rasmus Højbjerg, Anders Nybo og Daniel Bøgh Pedersen – de var vores bedste spillere – men et ærgerligt og skuffende nederlag, kom det fra SIF-træner Niels R. Jensen.

I den kommende runde venter der besøg af Koldby/Hørdum, der er placeret på rækkens 3. plads. Dermed er thyboerne blandt de 3 mandskaber, der har kørt sololøb i toppen her i efteråret – de øvrige er Holstebro samt Højslev Station, og i lørdags sikrede Højslev sig en fortjent og sikker oprykning til serie 1 – stort tillykke herfra til HIF’erne.

Dysten mod Koldby/Hørdum spilles på Karlsen Arena i Stoholm på søndag d. 29. oktober.