SIF-fodbold manglede målene

For første gang i foråret gik Stoholm IF-Fodbolds serie 3 hold fra banen uden at score i en turneringskamp. Det betød så i sagens natur også, at sejrsstimen på 7 sejre i træk ikke blev udbygget til 8, men ubesejret er mandskabet fremdeles, da matchen på Låstrup Stadion mod Borup IF sluttede 0-0.Få dage tidligere var SIF’erne rent faktisk også gået målløse fra banen, da holdet tabte 1-0 på udebane til Ikast KFUM i Landspokalturneringen – Ikast-mandskabet er i øvrigt ubesejret tophold i en anden serie 3 kreds.

Tilbage til lørdagens dyst hvor der altså ikke blev scoret, og hvor kampen sagtens kunne deles op i to omgange, der matchede hver halvleg. For værterne var bedst i de første 45 minutter, hvor SIF-spillet ikke rigtig hang sammen, men det blev langt bedre i 2. halvleg, konstaterede SIF-træner Niels R. Jensen efterfølgen

- Borup havde forsøg undervejs men det var ikke mange gange, at vi var truet i vores defensiv. De gange hvor det skete var målmand Rasmus Højbjerg en sikker sidste skanse, og ellers vil jeg gerne rose vores forsvar, hvor der nok skal gives et par ekstra plusser til folk som Christoffer Mikkelsen og Morten Konradsen. I den anden ende havde vi specielt i de sidste 45 minutter de chancer, der kunne/burde have givet os sejren, men desværre blev mulighederne til blandt andet Flemming Bennedsgaard, Nicolaj Christensen og Bo Pedersen ikke omsat til scoringer, og så måtte vi altså tage til takke med det ene point, konstaterede Niels R. Jensen.

I første omgang fik det ikke de store konsekvenser, at SIF ”kun” fik uafgjort, for de nærmeste forfølgere fra Hersom/Bjerregrav fik også blot et enkelt point hevet i land. Sparkær på 3. pladsen vandt til gengæld, så de fik mindsket afstanden til de to tophold.

I den kommende runde skal Stoholm IF-Fodbold gerne på måltavlen igen, så der forhåbentlig kan komme en sejr på kontoen. Udfordringen hedder Sdr. Rind/Vinkel, og de gæster Karlsen Arena i Stoholm på lørdag d. 20. maj .