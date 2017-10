SIF-fodbold på vej i pointnød

Efter sejren i 9. runde ude over MorsØ åndede alt fred og idyl for Stoholm IF-Fodbolds mandskab i serie 2. Men her to runder senere er forspringet blev markant mindre, for morsingboerne har hentet 4 point, og SIF’erne har fået tæsk på samlet 0-9. Derfor kan det nu gå hen og blive en særdeles nervepirrende afslutning, og træner Niels R. Jensen er da også klar i mælet.

- Jeg ved ikke, om spillerne tror, at vi er sikret, men så må de snart tage og vågne op. De sidste to kampe har været præget af tynde afbud, og det går simpelthen ikke i serie 2, for så taber man – så enkelt er det. Det er ikke godt nok i øjeblikket, og nu gælder det om at stemple ind, for ellers kan det altså komme til at hedde serie 3 til foråret, kom det fra Niels R. Jensen, da der skulle gøres status efter lørdagens strabadser i Thy.

SIF havde undervejs bestemt sine chancer, men hele efteråret har det til tider været endog meget svært for fjandboerne at finde vej til modstanderens netmasker, hvilket blot 11 mål i 11 kampe også bekræfter. Derfor tog thyboerne også en fortjent sejr hjem på 3-0 efter 1-0 ved pausen, men gæsterne havde muligheder undervejs – her kunne spillere som både Steffen Olesen og Emil Helligsø have scoret, men det skete altså ikke. De 90 minutter blev afviklet uden kort, og Niels R. Jensen roste efterfølgende dommer Peter Hyldahl Gertsen for at lede opgøret på fineste vis.

- Hurup ville det mere end os, og de kæmpede forbilledligt, og vi blev rent faktisk decideret nedkæmpet, så vi kan ikke beklage os over nederlaget. Det var glædeligt, at Per ”Unge” Jensen var med igen efter en længere skadespause, og på grund af de mandskabsmæssige udfordringer var jeg nødt til at placere ham i midterforsvaret, og her gjorde han det så godt, at han var vores klart bedste spiller. Nu har jeg en klar forventning om, at alvoren nu er gået op for spillerne, men vi har et meget svært program, for i de næste 2 kampe gælder det nummer 2 og 3 på hjemmebane, så nu skal der virkelig ydes og arbejdes stenhårdt, sagde Niels R. Jensen.

Og det er korrekt – de næste to matcher er på hjemmebane mod de to tophold, der jagter Højslev Station – en jagt der dog ser ud til at være forgæves, for HIF’erne styrer mod en fortjent og sikker oprykning til serie 1.

I den kommende runde gælder det for SIF-Fodbold et møde mod Holstebro B hjemme på Karlsen Arena i Stoholm – kampen fløjtes op på lørdag d. 21. oktober.