SIF-fodbold sluttede af med sejr

Efter et meget udfordrende efterår sluttede alt i fryd og gammen for SIF-Fodbolds serie 2 oprykkere. Helt frem til overtiden i den 13. match hjemme mod Koldby/Hørdum lignede det ellers en mulig afsluttende skæbnekamp ude mod Lemvig i 14. og sidste kamp. Men i den absolutte slutfase mod Koldby/Hørdum lykkedes det som bekendt at vinde med 3-1, og dermed var der ikke nervøsitet inden udflugten til Lemvig lørdag eftermiddag.

Og så kunne stoholmerne minsandten hjemføre en 3-2 sejr, og da Hurup samtidig kun spillede uafgjort med MorsØ, ja, så hoppede SIF’erne såmænd op på 5. pladsen med absolut godkendte 17 point.

Det lignede længe en sikker sejr til fjandboerne, der via 1-0 ved pausen gik på 3-0 efter cirka en times spil – målene scoret af Mark Dalgaard Svendsen, Emil Helligsø og Nicolaj Christensen i nævnte rækkefølge. Men herefter kom hjemmeholdet med igen, og på mål i det 70. og 81. minut blev der skabt solid spænding, men SIF’erne kørte sejren hjem, og det glædede naturligvis afgående træner Niels R. Jensen.

- Jeg er simpelthen så glad og lettet over, at vi reddede os. Det havde virkelig været ærgerligt og surt, hvis vi havde kastet forårets flotte oprykning væk, men niveauet i serie 2 er bare så højt, at man ikke får point, hvis ikke indstillingen er helt på plads. Vores træningsindsats her i efteråret har været godkendt – til gengæld har der til tider været for tynde afbud til kampene, og det skal gerne forbedres næste år. Nu fik vi sluttet godt af, og det glæder vi os i den grad over – og dejligt at hoppe op på 5. pladsen i sidste runde, fortalte altså Niels R. Jensen, der sammen med seniorafdelingen sluttede lørdagen af med afslutningsfest.

- Emil Helligsø fik på en god 2. halvleg de fleste fidusstemmer efterfølgende, og selvom kampen ikke betød noget, så var busturen hjem trods alt noget sjovere, når vi vandt – sådan er det altså bare – det er nu engang sjovest at vinde. Jeg ser med stor spænding frem mod 2018, hvor Martin Trankjær overtager – jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt, lød det afslutningsvis fra Niels R. Jensen.