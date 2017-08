SIF-fodbold spillede uafgjort

Kampprogrammet ser meget hårdt ud den kommende tid for Stoholm IF-Fodbolds nyoprykkere til serie 2. I sidste weekend gjaldt det et møde på udebane mod naboerne og oprykningsfavoritterne fra Højslev Station, og de kommende to søndage er der udebaneture til henholdsvis Holstebro og Koldby/Hørdum – de 3 mandskaber kommer til at besætte de 3 øverste pladser – den opfattelse har mange. Ind i mellem de 3 kampe pressede fredagens hjemmebanekamp mod Hurup sig ind, så det var en match, der meget gerne skulle kaste point af sig.

Og lad det være sagt med det samme – SIF’erne havde sat næsen op efter tre af slagsen, men da dommer Jens Lihme Jensen fløjtede den kortløse dyst af, ja der måtte værterne være tilfredse med uafgjort.

Kampen kom aldrig helt op i omdrejninger, og SIF’erne kan spille bedre, end det var tilfældet fredag. Starten var ellers glimrende, og i løbet af de første 5 minutter havde hjemmeholdet to store chancer ved Bo Pedersen og Kristian Svendsen, så her tydede det på, at SIF’erne ville komme til at sidde solidt på flæsket.

Men det var åbenbart en kort indledning, for herefter blev det meget mere lige, og thyboerne havde også deres chancer og deres del af spillet. Der skete dog ikke noget, der fik den elektroniske måltavle i sving, og således sluttede de første 45 minutter uden scoringer.

Efter pausen satte Hurup sig mere på spillet, og man sad med fornemmelsen af, at det ikke ville blive ved med at gå – og det gjorde det så heller ikke. Efter cirka en times spil lavede målmand Rasmus Højbjerg – der ellers stod en absolut godkendt kamp – en fejl ved at gå ud af målet og fejlbedømme indlægget, og så var det let for en Hurup-spiller at heade bolden i en bue over den fremadstormende SIF-målmand. Her var der ikke meget tegn i sol og måne på, at stoholmerne kunne komme tilbage, men det lykkedes ud af det blå 10 minutter senere. Det lignede et kikset hjørnesparksindlæg, men til alt held havnede bolden ved en af dagens bedste SIF’ere – nemlig forsvarsstyrmand Anders Nybo – og han klappede resolut læderet i kassen.

Herefter bølgede det frem og tilbage, og det var thyboerne der bød mest ind på et sejrsmål, men kampen sluttede, som den begyndte – nemlig med en stor chance til Bo Pedersen i den absolutte slutfase. Men mål blev det ikke til, og således ebbede tiden ud, og det sluttede altså med remis, og det kan værterne som nævnt ikke beklage sig over. Skal der gives ros til andre end Anders Nybo, så må det blive til tilbagevendte Emil Rauff, men ellers var det en præstation på det jævne fra Stoholm-mandskabet. Nu gælder det altså to meget svære udekampe – den første spilles mod Holstebro B søndag d. 3. september ved Idrætscenter Vest.