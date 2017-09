SIF-fodbold tabte kontroversiel kamp

Et højst besynderligt forløb omkring placeringen af serie 2 kampen mellem Stoholm IF-Fodbold og Struer-Humlum fandt som udgangspunkt sin afslutning søndag eftermiddag på Karlsen Arena i Stoholm.

Her var SIF blev påtvunget at placere kampen efter en sagsgang i DBU Jyllands Appeludvalg, der nærmest fik formand Kent Falkenvig til at fremstå som ”Komiske Ali”, da han fik følgende spørgsmål i Viborg Folkeblad: ”Er der andre implicitte regler i DBU's regelsæt, man som frivillig leder skal forholde sig til”? Hertil lød svaret: ”Det er der da sikkert, men jeg kan ikke komme på nogen”. Det svar lader vi stå for sig selv – det kræver vist ikke yderligere kommentarer!

Tilbage til spillet på banen hvor SIF-Fodbold er ved at gøre det særdeles kritisk for sig selv, og nederlaget betød den 6. kamp i rap uden sejr, og det betyder naturligvis, at der stadig er overhængende nedrykningsfare, selvom Lemvig og MorsØ på 7. og 8. pladsen på nuværende tidspunkt ikke optjener ret mange point.

Men det gør SIF-Fodbold altså heller ikke, og der var ellers håb og tro på pointmulighed søndag eftermiddag, hvilket dog desværre ikke blev tilfældet. Det bølgede længe frem og tilbage, men ud fra chancefordelingen, så fik Struer en fortjent sejr med hjem.

Det var udeholdet, der kom i front efter en god halv time, da en angriber blev sendt afsted på kanten af offside, og han udplacerede sikkert Rasmus Højbjerg i SIF-målet. Men der skulle ikke gå lang tid, før Nicolaj Christensen havde udlignet, og det lignede en pauseføring til værterne, da Mark Dalgaard Svendsen fik prikket bolden i nettet kort før pausen. Men det var en spand kold vand i hovedet på SIF’erne, at udeholdet nåede at udligne før dommer Thomas Præstegaard fløjtede til pause.

Og endnu en dukkert fulgte umiddelbart efter starten på 2. halvleg, for her scorede Struer-Humlum nemlig efter et hjørnespark.

Mere blev der så ikke scoret i en 2. halvleg, hvor Struer havde 2-3 kæmpechancer, og her var Rasmus Højbjerg i den grad SIF’erne en god målmand. Omvendt lykkedes det for SIF at få overtaget i det sidste kvarter, hvor bolden blev spillet godt rundt, men desværre var der ikke gevinst, og således ebbede den kortløse match ud.

- Det er ved at være mega frustrerende, for nu er vi havnet i en stime, hvor spillerne er ramt på selvtilliden, og troen på sejr er lille. Det hul skal vi meget gerne op af, for der venter os et meget svært slutprogram, hvor vi blandt andet har de 3 suveræne tophold, og det bliver meget svære kampe. Vi har fået for lidt ud af vores sidste 2 hjemmekampe mod Lemvig og Struer-Humlum, og det gør ondt, men når det er sagt, så skal spillerne have ros for igen at levere en godkendt spillemæssig indsats, men vi laver for kostbare fejl i de to målfelter, hvor kampene skal afgøres, konstaterede SIF-træner Niels R. Jensen. Efterfølgende må det have været et godt bud, at spillere som Rasmus Højbjerg og Emil Rauff har budt ind på fidusstemmerne efter de 90 minutters strabadser.

OG – nu venter der en decideret skæbnekamp for SIF i den kommende runde, hvor det på udebane gælder et møde mellem rækkens nummer 6 og 7, når SIF gæster Mors for at møde MorsØ. Det er i sandhed en 6-points kamp, så spændende bliver det at se, om Niels R. Jensens tropper har forstået alvoren inden dysten, der afvikles på Mors på søndag d. 1. oktober.