SIF-fodbold tabte tæt dyst

Stoholm IF-Fodbold var skidt tjent med at stå tomhændet tilbage, da holdet i lørdags havde fået afviklet hjemmekampen mod naboerne fra Skive IK. Skibonitterne kom, så og sejrede, og det var et nederlag, der i den grad ærgrede SIF-lejren.

Det lod sig nemlig ikke skjule, at fjandboerne var grumme utilfredse med kampens dommer Mikael Tychsen, der også leverede en indsats, der tangerede det pinlige. Der blev fløjtet i øst og vest, offsidereglen – som man ellers skulle mene, at dommer Tychsen har haft en del år til at sætte sig ind – blev fortolket på mærkværdigste vis og gule kort blev på et tidspunkt uddelt til højre og venstre. Det var en umulig linje, og alt andet lige er det nemmere at smile af, når man står tilbage med point, men det gjorde hjemmeholdet altså ikke.

Sejrsmålet satte SIK ind omkring det 80. minut, og her vurderede SIF-lejren, at der var offside på Skive-spilleren, men på utroligste vis var dommer Tychsens fløjte tavs, selvom han havde dømt offside ”1.000 gange” i 2. halvleg – herunder blandt andet en fejlagtig underkendelse af et ellers glimrende Flemming Bennedsgaard-mål, der kunne have givet værterne en 2-1 føring.

Men bortset fra den underkendte scoring så kom SIF frem til for få chancer, og så blev det ved det mål, som Bo Pedersen headede ind på Steffen Olesens indlæg efter cirka en times spil – det var til udligning 1-1. Skive IK var kommet i front omkring den halve time, og så blev sejrsmålet altså sat ind efter cirka 80 minutters spil – offside eller ej så var SIF-målmand Rasmus Højbjerg bestemt heller ikke sagesløs, da han helt unødvendigt stormede ud af sit mål, og dermed gav Skive-angriberen en helt unødvendig stor chance.

Det blev undervejs til 5 gule kort, hvoraf Emil Helligsø og Bo Pedersen fik de to. Dermed er SIF placeret i midten af tabellen med 8 point, og det ser ud til, at Bjerringbro stikker afsted og tager den ventede oprykning. Derfor gælder det selvsagt om for SIF at holde nedrykningsstregen på afstand, og det vil naturligvis lune, hvis den kommende dyst kaster point af sig. Her gælder det lokalbraget mod Mønsted – et opgør der afvikles i Østfjends lørdag d. 10. september.