SIF-fodbold tabte topopgøret

Efter en uventet stime med hele 13 point i de sidste 5 kampe var SIF-Fodbold pludselig kravlet op på rækkens 2. plads - efter helt suveræne Holstebro der havde maksimumpoint efter de første 6 kampe. Onsdag aften blev der så fløjtet op til et overraskende topopgør ved Idrætscenter Vest, og set med fjandboernes øjne sluttede det desværre med et nederlag på 2-0 til de kommende oprykkere.

De stillede med 10 spillere fra deres DS-trup, så det siger sig selv, at vi var kommet på en nærmest umulig opgave. Omvendt var det en super udfordring for os, og nok en gang skal alle mine spillere have ros for en helhjertet og gedigen arbejdsindsats. Alle kæmpede, det bedste de havde lært og ingen slog op i banen, selvom vi var under et meget stort pres - specielt i de første 45 minutter hvor Holstebro havde noget vind i ryggen.

Hjemmeholdet kom i front cirka midtvejs i 1. halvleg, men der var spænding helt frem til dommer Thomas Birchs sidste fløjt, for HB’erne satte først 2-0 målet ind i det 93. minut - her havde SIF’erne kastet alle mand frem i håbet om en udligning.

2. halvleg havde da også budt på muligheder til gæsterne - blandt andet blev en SIF-scoring annulleret for offside, og derudover var der chancer til både Per ”Unge” Jensen og Emil Helligsø, men desværre gav det ikke gevinst.

Holstebro fik bestemt en fortjent sejr, men vi kunne gå derfra med masser af ære og erfaring om, at hvis vi står sammen, som vi gjorde, så kan vi altså byde modstandere på så højt et niveau trods, og det er jeg meget glad for. Emil Rauff blev kåret til kampens spiller, men alle skal have ros - en mand som Flemming Bennedsgaard kom for eksempel ind i pausen og spillede en rigtig fin 2. halvleg, og det er altså ikke nemt mod sådan en modstander.

Allerede på mandag d. 14. maj skal SIF-Fodbold i aktion igen, når holdet drager til Thy for at møde Hurup - det var netop Hurup som gav SIF’erne et fortjent åbningsnederlag på 1-3 hjemme i Stoholm, før Martin Trankjærs tropper altså ramte en stime på 13 point i 5 kampe, indtil den desværre blev brudt onsdag mod Holstebro. Der fløjtes op i Thy på mandag, og det bliver spændende at se, om SIF kan få revanche mod en meget stærk modstander.