SIF-fodbold tilbage på sejrssporet

Efter forrige rundes uafgjorte resultat ude mod Borup gjaldt det om for SIF-Fodbold at komme tilbage på vindersporet, da holdet lørdag eftermiddag fik besøg af Sdr. Rind/Vinkel. Det lykkedes også, og dermed er SIF’erne fremdeles et godt bud på en oprykning til serie 2.

Kampen på Karlsen Arena i Stoholm blev aldrig det helt store sus, men efterfølgende var træner Niels R. Jensen dog godt tilfreds med spillet – dog mente han, at sejren burde have været større.

- Vi spiller egentlig en fin og fornuftig kamp, så det var lidt ærgerligt, at vi rent faktisk stod med en lille ”øv-fornemmelse”, da der blev fløjtet af. Det skyldtes, at vi skulle have haft flere mål, for skal jeg kritisere noget, så er det altså vores manglende kynisme, når den skal sættes i nettet. Derudover løb vi offside mange gange, så det betød, at vi havde lidt svært ved at fejre 3-1 sejren, men sådan skal det ikke være. Jeg er nemlig tilfreds med indsatsen og indstillingen hos samtlige spillere, for der blev leveret absolut godkendt. Men vi ved alle, at det er målene, der er det der ekstra krydderi, så der skal vi blive bedre – det kan komme til at koste os på et tidspunkt, konstaterede altså træner Niels R. Jensen.

Efter en indledning hvor gæsterne var fint med, tog hjemmeholdet over, og det gav en sikker 2-0 føring efter de første 45 minutter. Først var målfarlige Kristian Svendsen på pletten, og senere i 1. halvleg udnyttede Nicolaj Christensen det gode oplæg, som Morten Ulstrup sørgede for.

I de sidste 45 minutter fik selvsamme Ulstrup fremtvunget et straffespark, som Kristian Svendsen omsatte, og i forhold til pointfordelingen betød det ingenting, at udeholdet reducerede med cirka et kvarter tilbage af matchen. Kampen ebbede ud, og dommer Jan Dahl leverede et solidt fløjtearbejde uden brug af kort.

- Som sagt ydede alle tilfredsstillende, men i fidusafstemningen var der dog flest stemmer til folk som Kristian Svendsen, Morten Ulstrup og Casper Drensborg – sidstnævnte gjorde god fyldest i bortrejste Rasmus Højbjergs fravær. De andre tophold vandt også, så vi skal være skarpe hver gang, og i næste dyst venter der os en svær opgave, når vi skal møde Skive IK, rundede Niels R. Jensen af.

Den kamp spilles allerede nu på onsdag d. 24. maj i Egeris i Skive.