SIF-fodbold vandt igen 2-1

For anden kamp i træk sejrede SIF-Fodbold med 2-1 i serie 2, og dermed har Niels R. Jensens tropper fået en super start på serie 2 efter oprykningen fra serie 3 i foråret.

Sejren onsdag aften på Karlsen Arena i Stoholm var fuldt fortjent, men de sidste 10 minutter var nervepirrende, for her pressede morsingboerne på for en udligning – en udligning der set over 90 minutter ville have været ufortjent.

Hjemmeholdet sad solidt på spillet i de første 45 minutter, men der var ikke massevis af chancer. Dog var der gevinst godt midtvejs, da Mikkel Klausen flot spillede Kristian Svendsen fri, og Svendsen nettede lige så flot, for han tippede bolden over den fremadstormende målmand, og så stod der 1-0 til SIF’erne, da dommer Kim Bennedsgaard fløjtede til pause.

I 2. halvleg fortsatte spillet på samme måde – nemlig med værterne i klart mest boldbesiddelse. Det lignede en afgørelse, da Anders Nybo klappede bolden i nettet efter et hjørnespark i det 55. minut, og herefter var der adskillige muligheder for at øge til 3-0, men for eksempel en spiller som Eric Hansen brændte chancer, som han kunne/burde have scoret på.

Derfor gjorde det ondt på værterne, da morsingboerne reducerede omkring det 70. minut på et frispark uden for feltet – sparket blev rettet af, og derfor var målmand Rasmus Højbjerg sagesløs. Og så fik kampen en afslutning som så mange andre dyster i fodboldhistorien – nemlig at det førende hold helt automatisk trækker sig langt tilbage på banen og overlader spillet til modstanderen, og så skal det bare kikse en enkelt gang, før det går galt. Der blev sendt høje indlæg ind i feltet, der var frispark lige uden for feltet og sådan kunne man blive ved. Der var ikke store chancer, men det var befriende, da dommer Bennedsgaard fløjtede af i det 95. minut – i øvrigt meget mystisk hvordan der kunne findes 5 minutters tillægstid.

Men status er altså 6 point ud af 6 mulige, og det er en utrolig god start. Allerede i morgen fredag er der så dømt lokalbrag, når SIF tager en køretur på 6 kilometer og havner på Stoholmvej, hvor Højslev Station tager i mod. HIF’erne er oprykningsfavoritter, og SIF er i den grad undertippet – spændende bliver det at se, hvorledes det går.