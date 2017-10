SIF-fodbold vandt skÃ¦bnekamp

Der var tale om en decideret skæbnekamp eller 6-points kamp – kært barn har mange navne. Før kampen havde SIF-Fodbold 8 point på 6. pladsen, mens morsingboerne var placeret på den nedrykningsdømte 7. plads med 3 point. Dermed kunne enhver forstå vigtigheden i opgøret, og det blev heldigvis SIF’erne, der kunne trække sig ud af de 90 minutters strabadser med 3 point i sportstaskerne.

Vurderingen fra SIF-lejren var, at det var en såre fortjent sejr, der burde have været større, men stoholmerne har det notorisk svært ved at få sat bolden i nettet, så derfor ulmede en MorsØ-reducering hele tiden i baghovedet – den kom dog aldrig.

Dermed blev det ved de to scoringer, der faldt før pausen: Efter godt et kvarter nettede Morten Ulstrup, da han udnyttede en fejl i morsingboernes forsvar, og lige inden pausefløjtet fik Morten Groth tilkendt det straffespark, som Nicolaj Christensen satte sikkert i nettet.

Der var adskillige muligheder for at øge den føring, men spillere som blandt andet Emil Helligsøe, Morten Groth, Mark Dalgaard Svendsen og Emil Blingedal brændte chancer, der kunne/burde have givet flere mål til fjandboerne. Omvendt talte Stoholm-lejren to muligheder til hjemmeholdet – de var til gengæld også store, men i begge tilfælde var målmand Rasmus Højbjerg SIF’erne en god sidste skanse – MorsØ havde en stor chance i hver halvleg.

- Pyha, det var godt nok en vigtig sejr, må vi sige. Alvoren var heldigvis gået op for alle, og der blev ydet godkendt hele vejen rundt, og så løb evigtunge Morten Groth på 42 år suverænt med de fleste fidusstemmer, da der efterfølgende skulle stemmes. Den her gevinst giver os et foreløbigt hul ned til MorsØ og Lemvig, men vi er ikke i sikkerhed endnu – men det lader sig ikke skjule, at det her giver lidt ro på, inden der venter os meget svære kampe, kom det fra SIF-træner Niels R. Jensen, der kunne se dommer Bent Fredholm afvikle en fejlfri og kortløs match.

Og det er korrekt, at der venter SIF’erne svære kampe, og den kommende weekend er bestemt ingen undtagelse. Her kommer naboerne fra Højslev Station på besøg – et hold der med stormskridt er på vej i serie 1. SIF er i den grad undertippet, og Niels R. Jensen skal have blandet kortene på den rigtige måde, hvis SIF skal kunne true naboerne. Der bliver fløjtet op til lokalopgør på Karlsen Arena i Stoholm på lørdag d. 7. oktober.