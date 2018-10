SIF tabte igen til Hurup

Hvis der om nogen er en modstander, som SIF-Fodbold har haft det svært med igennem en hel del år, så er det ubetinget Hurup fra Thy.

Det er efterhånden svært at holde tal på de gange, hvor de to klubber har krydset klinger, og stort set hver gang, står thyboerne tilbage med armene i vejret, når der bliver fløjtet af.

Således blev det også lørdag eftermiddag, og ligesom i det omvendte opgør på Karlsen Arena i Stoholm, så var der tre måls forskel på de to mandskaber efter de 90 minutters anstrengelser på banen.

SIF’erne gav også sig selv den værst tænkelige start på matchen, for der var ikke engang spillet et halvt minut, før thyboerne kom i front. Herefter bølgede det frem og tilbage, men der skete ikke mere på målkontoen i de første 45 minutter.

I 2. halvleg satte hjemmeholdet dog trumf på, og Hurup gik på 4-0, før det lykkedes for den unge debutant Daniel Vestergaard at reducere til slutresultatet 4-1 i en dyst, der blev ledet af dommer Kim Fredholm.

- Det blev op ad bakke, da vi kom bagud så tidligt i opgøret. 1. halvleg var præget af chancer til begge hold, og det var generelt en lige affære. Til gengæld må vi erkende, at de sad på de sidste 45 minutter, så vi kan ikke beklage os over nederlaget. Vi har desværre skader på centrale personer i øjeblikket, hvilket betyder, at vi er udfordret, men det er en udfordring, vi må tage op. Vores fidus gik efterfølgende til Emil Blingedal, men jeg vil også gerne give ros til spillere som Jonathan Jul og Cody Sørensen. Nu gælder det om at komme op på hesten igen - næste gang venter der os en uhyre vanskelig opgave, når vi får besøg af Roslev, der i øjeblikket er placeret på den 1. plads, der giver oprykning til serie 1, kom det fra SIF-cheftræner Martin Trankjær.

SIF har stadig fuld fokus på at holde 7. og 8. pladsen fra livet - kampen i den kommende weekend fløjtes der op til kl. 13.30 på lørdag 6. oktober på Karlsen Arena i Stoholm.