Sig ja til din cykel i maj

Cyklen er nøglen til bedre sundhed, renere miljø og mindre trængsel. VI CYKLER TIL ARBEJDE er kampagnen, som drejer nøglen rundt og får flere til at cykle til og fra arbejde.

I 2017 var 6.587 hold med i VI CYKLER TIL ARBEJDE. Tilsammen cyklede de 815.250 cykeldage og 10.927.383 km. VI CYKLER TIL ARBEJDE er en anledning for både virksomheder og medarbejdere til at sætte positivt fokus på at cykle til arbejde.

Cyklistforbundet står bag kampagnen, som siden 1997 er blevet en fast tradition på tusindvis af danske arbejdspladser. De seneste fem år har deltagerantallet ligget mellem 70.000 og 110.000.

Cyklistforbundet

Cyklistforbundet arbejder for at gøre cyklen til det trygge og oplagte valg i hverdagen for flere - og for at skabe en sundere og mere bæredygtig verden med cyklen som løftestang.

Sådan gør du:

Find 4-16 kollegaer. Vælg nogle med gode ben og nogle, der kunne trænge til at bruge benene lidt. Find på et godt navn til holdet. Og hvis jeres arbejdsplads har andre hold med, så smut forbi og lov dem baghjul det styrker motivationen! Tilmeld holdet på vcta.dk senest 20. april. Det koster 60 kr. pr. person at deltage, og da cykelturene giver sunde og glade kollegaer, synes vi, at du skal få chefen til at betale. Der er deadline for tilmelding 20. april.

Ta cyklen til arbejde i maj. Så tit I kan. Hver cykeldag giver point.

Flotte præmier og sikre gevinst

Dit hold kan vinde små, sjove præmier i vores ugekonkurrencer eller store fede rejser, når vi til slut trækker lod om masser af præmier. Måske bliver det jer, der vinder spændende rejser, nye cykler, hjelme og meget mere.

Der kan deltages med alle former for cykler - også elcykler. Cykling kan også kombineres med tog og bus, for cykling til kollektiv transport tæller også som cykeldage.

I VI CYKLER TIL ARBEJDE er der dog en vigtig gevinst til alle deltagere; Alle får alle gevinst i form af bedre kondition, lavere BMI, mere energi og bedre humør.