Signe Wenneberg melder afbud

I denne uges Fjends Folkeblad omtaler vi et foredrag af klimakrigeren Signe Wenneberg i forbindelse med "Grøn Dag på Biblioteket" i Viborg.

Foredraget skulle have fundet sted søndag 28. oktober klokken 14, men nu har Signe Wenneberg med kort varsel meldt afbud på grund af sygdom.

Men Viborg Bibliotekerne har været hurtige ved havelågen og har i stedet skaffet Signe Wennebergs kollega Charline Skovgaard.

Charline er anerkendt blogger, instagrammer og livstilsekspert inden for bæredygtighed. Hun er serieiværksætter, ildsjæl og i øvrigt alenemor til fire.

Grønne hverdagstips til dig

I foredraget fortæller Charline om nogle af de ting, som vi alle kan gøre i hverdagen for en mere grøn livsstil.

Hendes indgangsvinkel er, at alle med en lille indsats kan nedbringe skrald og lære at genanvende ting. Hun er fuld af gode tips og tricks, der gavner dig og miljøet. I 2016 udgav hun dagligt bæredygtige tips på Instagram og Facebook under hashtagget #365bæredygtigetips.

Lidt om Charline

Charline Skovgaard er en first-mover inden for bæredygtig livsstil. Hun er den første i verden, som har åbnet et bæredygtigt visuelt mediebureau, FairStyles, og senere en webshop, My Fair Shop, som udelukkende arbejder med kunder og produkter, der har en bæredygtig oprindelse, er økologisk eller på anden vis indgår i en cirkulær økonomi.

Charline er uddannet designer og har i 25 år leveret styling og kreativ ledelse til modemagasiner og har derudover været vært på TV2-programmet ”Deluxe”. I den forbindelse har hun altid haft en dårlig samvittighed over, hvordan tøj bliver fremstillet. Hendes indsigt i branchen har fået hende til at omlægge sin livsstil markant.

Det er altså søndag kl. 14 på Hovedbiblioteket i Viborg i forbindelse med ’Grøn dag på biblioteket’, at du kan høre hele historien og Charlines erfaringer i hendes foredrag. Der er er fri entré.