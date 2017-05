Sikker SIF-sejr i Skive

Onsdag aften var Stoholm IF’s serie 3 tophold på besøg i Egeris, hvor Skive IK tog i mod. Et opgør der gerne skulle kaste tre point af sig, så forfølgerne fra både Hersom/Bjerregrav og Sparkær ikke kom for tæt på. Den mission lykkedes til fulde, for det hele sluttede med en indiskutabel 3-0 sejr til fjandboerne.

Skibonitterne var dog tæt på at chokstarte, for allerede i det 2. minut fik værterne en friløber, men afslutningen sad lige på Casper Drensborg i SIF-målet. Herefter kom gæsterne bedre med i matchen, og der var chancer undervejs, der kunne/burde være udnyttet. Men i det 35. minut var der så gevinst, da Morten Ulstrup lavede det glimrende forarbejde, som Emil Blingedal omsatte til scoring – dermed 1-0 til Stoholm og den stilling holdt 1. halvleg ud.

I de sidste 45 minutter kom SIF mere og mere i kontrol, og i det 60. og 65. minut blev føringen udbygget. Først sørgede Bo Pedersen for det oplæg, som Nicolaj Christensen omsatte, og efterfølgende var Flemming Bennedsgaard på pletten. Med stillingen 3-0 var SIF’erne tilfredse, og kampen ebbede stille og roligt ud med en enkelt advarsel i slutfasen til markante Christoffer Mikkelsen.

- Jeg er meget tilfreds med vores indsats og ageren i stort set hele matchen. Vi fik på et tidspunkt rokeret lidt rundt, og bortset fra indledningen så havde vi stort set styr på sagerne i det meste af opgøret. Det var fine oplæg, der var grundlag for vores scoringer, og alle spillere skal have ros for en absolut godkendt indsats. Flemming Bennedsgaard spillede en god kamp med et stort løbepensum, Morten Ulstrup var hele tiden farlig, Christoffer Mikkelsen erobrede et hav af bolde, og sådan kunne jeg blive ved, konstaterede SIF-træner Niels R. Jensen, da der efterfølgende skulle gøres status på de 90 minutter.

SIF’erne skal ikke spille i den kommende weekend, men så venter der til gengæld en kamptæt midtuge, hvor det vil vise sig, om truppen kan holde kursen mod en mulig oprykning til serie 2. Først gælder det tirsdag d. 30. maj en hjemmekamp på Karlsen Arena i Stoholm mod Viborg Nørremarken, og to dage senere – torsdag d. 1. juni – er der også kampstart kl. 19.00, når SIF’erne på Bjerregrav Stadion skal møde rækkens nummer 2 fra Hersom/Bjerregrav.