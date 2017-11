Sjørup Traktor har skiftet navn

Det fortæller direktør Ole Lauridsen i en pressemeddelelse. Han fortæller også at navneændringen har været i overvejelserne over flere år.

- Vi har i mange år været kendt som Sjørup, og det er blevet et rigtigt stærkt brand for os, så det har været vigtigt at bibeholde dette navn. Siden 1963 har vi været kendt for Sjørup Traktor, så det er en stor beslutning. Vi har i alle disse år erhvervet os rigtig stor erfaring, udvidet vore kompetencer og over de seneste år haft stort vækst på mange områder, fortæller Ole Lauridsen.

Han peger også på, at der sælges og eksporteres flere og flere entreprenørmaskiner ved siden af virksomhedens salg og eksport af traktorer. Samtidig oplever firmaet en kraftig vækst i reservedelsafdelingen med stærke agenturer på aksel og transmissionsdele fra Carraro, DANA-SPICER, ZF og Bosch-Rexroth hydraulikkomponenter. Eftersom vores agenturer breder sig ud over en lang række andre industrier som vi allerede har et godt salg til, så føler vi, at der er behov for et mere tidssvarende navn til hele firmaet, hvorfor valget er faldet på Sjørup Group A/S. slutter direktøren.

Som et led i navneskiftet har Sjørup Group A/S samtidig fået ny grafisk profil og inden længe lanceres en helt ny hjemmeside.