Sjove aktiviteter for alle

Det handler mest af alt om at være sammen med andre - i stedet for at sidde hjemme i en stol alene.

De aktive motionister i Østfjendshallen havde i sidste uge åbnet dørene til en inspirationsdag. Her kunne alle seniorer med tid i dagtimerne møde frem og deltage i forskellige aktiviteter.

Først startede man med lidt let gymnastik. Og så var der kaffepause, hvor man fik mulighed for både en snak og en sang hen over kaffekopperne.

Dernæst var der tilbud om at deltage i discipliner som bowls, boccia og en slags curling uden is.

Fælles for disse aktiviteter er, at de kan dyrkes af alle. Også selv om man ikke har så meget mobilitet, som man har haft. Man kan sagtens være med og have det sjovt alligevel. Det viste dagens aktiviteter med al tydelighed.

Frank Mikkelsen fra Østfjendshallen fortæller, at der ikke er så mange deltagere til aktive motionister, som der har været. Derfor ville man prøve at tiltrække flere ved at tilbyde forskellige aktiviteter ud over gymnastik. Han er ikke i tvivl om, at mange gerne vil være med.

Og med 45 deltagere, så må man sige, at det var en succes.

Man sluttede af med suppe efter de mange nye aktiviteter.