Sjovt at se på liv i vandet

Hvilke dyr lever i vandet ud for Virksund strand?

Det er noget af det, man kan finde ud af, hvis man torsdag den 13. juli besøger Det Blå Flag i Virksund. Her vil fjordvejleder Jesper Krogh Nielsen fortælle om livet i fjorden.

Fjends Folkeblad lagde vejen forbi fjordvejlederen i den forgange uge og fik spændende historier om dyrene i vandet.

De besøgende børn stiller alle de sjove spørgsmål: Hvordan får krabben sit skjold? Kan der udvokse en ny klo, hvis den gamle falder af krabben? Hvor sidder øjnene på en krabbe og en reje?

I en balje har Jesper Krogh Nielsen samlet nogle dyr fra fjorden sammen. Her er små og store krabber, rejer og muslinger. Børn og vokse kan få lov at røre dyrene og høre mere om, hvordan de lever i vandet:

- Nej, jeg tør ikke røre ved krabben, siger en dreng og træder et skridt til side. Men fjorvejlederen ved lige, hvordan han skal holde krabben, så den ikke smækker kloen i fingeren.

Fjordvejleder Jesper nyder sit arbejde på strandene i Skive Kommune om sommeren:

- Det er fedt at få børn til at interesse sig for naturen. Mange voksne ved i dag ikke så meget om naturen - og så er det godt, at de kan tage børnene med her og høre mere - og børnene også kan røre, fortæller Jesper Krogh Nielsen.

Han udlåner net og spand, så man selv kan gå ned til stranden og fiske indhold op, som man så kan undersøge sammen med ham.

Fjordvejlederen har også en brochure med, som fortæller mere om livet i fjorden. Og her er der sågar opskrifter på retter med krabber og muslinger, hvis man fanger rigtig mange.