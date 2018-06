Skænderi om stjålen traktor i Løgstrup

En af politiet velkendt 30-årig mand fra Løgstrup havde tilsyneladende ikke tænkt sig særligt godt om, da han tirsdag ringede efter ordensmagten, fordi han og en 38-årig bekendt fra Randers var blevet uenige om ejerskabet og brugsretten af en traktor.

Da politiet nåede frem til adressen i Løgstrup var skænderiet mellem de to stadig i fudl gang og udviklede sig, mens politiet var til stede, til at den 30-årige gav den 38-årige et knytnæveslag i ansigtet.

Det viste sig imidlertid, da politiet undersøgte sagen nærmere , at traktoren i virkeligheden ikke tilhører nogen af de to herrer, men at de i fællesskab havde stjålet den tilbage i 2017. og de to blev derfor sigtet for tyveriet.