Skal Årets Lokalområde findes i Fjends?

FJENDS Der er gode muligheder for, at prisen som Årets Lokalområde 2018 i Viborg Kommune lander i Fjends.

Landdistriktsudvalget kiggede i høj grad mod vest, da det på et møde 14. august besluttede at nominere både Stoholm og Sparkær blandt tre finaledeltagere i konkurrencen.

Og da tredje finaledeltager er Skals lige på kanten af Fjends, kunne noget tyde på, at fjandboerne har fat i noget af det rigtige hvad angår udvikling og pleje af lokalsamfundene, hvilket udvalgets begrundelse for nomineringen også peger på.

- Indstillingerne viser tydeligt, at der i flere af kommunens både større og mindre byer er igangsat og gennemført nogle rigtig flotte og meget forskellige initiativer, som alle er til stor glæde for lokalområdets borgere og udviklingen af kommunen som helhed, siger Mette Nielsen, formand for Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune.

Skal holde åbent hus

Arbejdet er dog ikke gjort med nomineringen for de de tre områder.

Beboerne i Stoholm, Sparkær og Skals skal nemlig nu i gang med at arrangere et åbent hus-arrangement, hvor de yderligere skal gøre deres hoser grønne for Landdistriktsudvalget.

- I udvalget glæder vi os rigtig meget til at besøge de tre nominerede lokalområder og med egne ører og øjne opleve og få indblik i de mange forskellige initiativer og projekter, som de har sat i gang, siger Mette Nielsen.

Åbent hus-arrangementerne finder sted søndag 9. september, og vinderen offentliggøres mandag 10. september.

De tre områder er udvalgt i et felt af seks ansøgere og er hermed alle på forhånd sikret en pengepræmie.

Vinderen af Årets Lokalområde 2017 blev Vammen.