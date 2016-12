Skal vi komme i arbejdstøjet, Ejvind Jakobsen?

Du svinger rigtig krabasken i dit debatindlæg under overskriften Pihl, Pape og parallelmotorvejen, idet du beder tvivlere i forhold til en Hærvejsmotorvej stikke piben ind.

Som ikke-ryger føler jeg ikke grund til at efterkomme din anmodning, men benytter gerne anledningen til at komme med nedenstående venlige opfordring til Venstre i Viborg Kommune:

Forleden foreslog jeg i Viborg Stifts Folkeblad, at vi i Byrådet nedsætter et Trafikudvalg med repræsentanter fra bl.a. erhvervslivet og byrådet, der får til opgave at koordinere indsatsen i forhold til at sikre god infrastruktur til og fra Viborg Kommune. Det drejer sig såvel om en opgradering af A26, en motorvejsforbindelse som den kollektive trafik.

Forslaget har baggrund i en opfattelse af, at det ikke nytter noget, at vi råber i alle retninger og i stedet må koordinere indsatsen et synspunkt, jeg formoder, du deler?

Jeg noterer med tilfredshed, at en forundersøgelse vedr. en parallelmotorvej (fra Hobro over Viborg til Give) er blevet indskrevet i Regeringsgrundlaget og derfor skal vi samles om at fastholde presset på regering og Folketing, så en forundersøgelse følges op af en VVM-redegørelse og allervigtigst: der kommer penge på Finansloven til projektet.

I eftersommerens heftige debat om en parallelmotorvej kom Kristian Pihl Lorentzen med en udtalelse om, at motorvejen er der i 2030 og jeg kvitterede med en bemærkning om, at jeg ikke ville kalde det løftebrud, hvis det først sker i 2032.

Derfor slår jeg til lyd for en fælles indsats bl.a. via det nævnte Trafikudvalg.

Borgmester Torsten Nielsen har på vegne af Det Konservative Folkeparti kvitteret for mit forslag og udtrykt velvilje i forhold til nedsættelse af udvalget.

Hvad mener du, Ejvind Jakobsen og Venstre i Viborg Byråd?