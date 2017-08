Skattelettelser koster velfærd

Der er i den borgerlige regering blevet snakket meget om, hvem der er, som skal have mere til sig selv i form af skattelettelser.

For mig at se, så var det mere relevant at fokusere på, om der over hovedet er brug for skattelettelser, og det spørgsmål skal vi stille os selv - samtidig med, at vi holder os for øje, hvordan det ser ud med normeringerne i daginstitutionerne, hvordan temperaturen er i folkeskolen generelt, sparekrav på hospitalerne og i ældreplejen, hvor der løbes ekstremt stærkt, og i forhold til de psykisk syge og handicappedes hverdag.

Det lyder umiddelbart godt at man skal have mere til sig selv, og nu er det jo ikke de rigeste, der skal prioriteres. Men det er vigtigt, at huske på, at skattelettelser vil komme til at betyde STORE besparelser i landets kommuner, for hvis der skal være råd til det - så kræver det nulvækst i kommunerne og da der f.eks. kommer flere ældre, så betyder det, at flere skal deles om pengene, og dermed betyder det altså store besparelser.

Jeg mener helt klart, at det er den forkerte vej at gå, da der er sparet og sparet de sidste mange år, og nok er nok, for der er jo ikke mere, at tage af ved vores børn, unge, i sundhedsvæsnet, hos vores ældre, psykisk syge og handicapped