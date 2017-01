Skiferie uden lommesmerter

Danskerne elsker at stå på ski og hvert år er der omkring en halv million danskere, der spænder skiene på fødderne og drager mod sneklædte pister med høje forventninger. Men desværre for nogle ender rejsen dog på en lidt anden måde, end den begyndte - nemlig som patient på et rutefly og i værste tilfælde på en båre.

Fra de mest populære skisportslande som fx - Østrig, Frankrig og Italien havde GF Forsikring i 2016 skisæsonen i alt 30 hjemtransporter, hvoraf langt de fleste af skaderne var relaterede til skiløb. Det viser tal fra den nordiske alarmcentral SOS International, som blandt andet varetager hjemtransporter af tilskadekomne danskere.

Få styr på rejseforsikringen

Imidlertid er der fortsat mange danskere, der ikke har styr på rejseforsikringen eller ved nok om, hvordan det blå EU-sygesikringskort dækker.

- Da det blå EU-sygesikringskort ikke dækker udgifter til hjemtransport, er et af de vigtigste råd til de mange skiglade danskere derfor, at man skal huske rejseforsikringen til skiferien, forklarer Bjarne H. Andresen, forretningsfører ved GF Skive og Omegn.

- Risikoen for at komme til skade er høj, og er skaden så alvorlig, at det ender med en hjemtransport, kan det blive en meget dyr fornøjelse, hvis man har glemt rejseforsikringen. I værste fald kan en båretransport med ambulancefly løbe op i flere hundrede tusinde kroner, og har man ingen rejseforsikring, er det kun en selv, der må til lommerne, fortsætter Bjarne H. Andresen.

Behov for udvidet dækning

Men det er ikke nok at huske rejseforsikringen inden man tager afsted. En del forsikringsselskaber kræver nemlig, at man tilkøber en udvidet skidækning, hvis formålet med rejsen er at stå på ski. Ud over at dække udgifter til en evt. hjemtransport dækker en udvidet skirejsedækning blandt andet erstatningsrejse, erstatning for ødelagte rejsedøgn, erstatning for lejet skiudstyr og for liftkort i forbindelse med alpint skiløb, hvis man styrter på pisten og må tilbringe resten af ferien på krykker.

- Så derfor kan det ikke siges tydeligt nok - Er man i tvivl, om man har styr på sin rejseforsikring, og vil man undgå lommesmerter, skal man sørge for at have tjek på rejseforsikringen, inden man drager afsted mod de snebeklædte pister, slutter Bjarne H. Andresen.