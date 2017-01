Skiftedag i Nordstjernens Venner

Mandag aften var der generalforsamling i støtteforeningen Nordstjernens Venner i Sparkær. Det betød samtidig et farvel til to trofaste bestyrelsesmedlemmer, Doris Hansen og Vita Jensen, som gennem en lang årrække har ydet en frivillig indsats for friplejehjemmet i Sparkær.

