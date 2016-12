Skilte og postkasse smidt i åen i Stoholm

Ved træbroen over Jordbro å blev der i løbet af natten smidt flere genstande i åen: Et stativ med vejnumre, et stativ med en postkasse samt et stativ med et ejendomsmæglerskilt.

Det fortæller Martin Bay Kristensen. Han bor i Ågade og hans grund når helt ned til åen.

Han fortæller også, at en lokal fisker, Vagn Rasmussen, fornylig har fundet det bord/bænkesæt, som blev smidt i åen to gange i september måned og som anden gang ikke blev fundet igen.

- Det ligger kilet fast under en træstamme, som er væltet ud over åen . Det var også Vagn som første gang i september fik trukket bord/bænksættet på land og stillede det på plads, fortæller Marin Bay Kristensen.

Han oplyser, at der måske blev smidt endnu flere genstande i åen lørdag nat, men at de, hvis det er tilfældet, kan være blevet trukket med af den rimeligt stærke strøm.