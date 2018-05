Skive Festival forventer 10.000 gæster

Programmet er offentliggjort til fulde, og der er god musik i vente til festivalgæsterne, som i år byder på Dizzy Mizz Lizzy, Rasmus Seebach, Aqua, Mads Langer, Carpark North, 90er Festen, Johnny Logan, Skinz m.fl.

Og der er nyheder på pladsen i år igen. Sidste år bød på et par nye barer og en ny indgang op igennem smukke Krabbesholm Skov, hvilket også bliver indgangen i år. I år byder nyhederne på en Rooftop Bar, hvor man kan købe sig ind på fri bar under en valgfri koncert, og i samarbejde med byens fonde og Rent Liv, har festivalen søsat et Lokale Fødevarer på Skive Festival projekt. Projektet udfolder sig i Restaurant Waterfront, hvor alle private som virksomheder kan nyde en bid mad, og i år er maden og dt der flyder fra hanerne udelukkende baseret på lokale råvarer.

Også på campen er der nu endelig mulighed for at tage sin campingvogn med, så det mere modne publikum også kan overnatte på festivalen i en voksen afdeling på campen.

Så alt i alt, en festival i fremdrift, med nyheder stort set hvert år efterhånden.

Talskvinde Charlotte Danefeld udtaler: Det er vigtigt for os kontinuerligt at investere i udvikling, for ikke at falde bagom dansen på markedet. Landets øvrige festivaler udvikler sig i en rivende fart, så det er med at hænge i her i Skive, hvis vi fortsat vil være anerkendt som en national festival. Men vi er stolte af at kunne sætte byen på landkortet år efter år, og vi er ekstra stolte af for andet år i træk også at have en plads på verdensranglisten.