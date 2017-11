Skive Festival klar med stærkt program

Med de forgangne ugers offentliggørelser, markerer Skive Festival at 2018 bliver en festival med et virkeligt stærkt program.

Indtil videre har de offentliggjort Dizzy Mizz Lizzy, Rasmus Seebach, Aqua, Carpark North, Infernal, Mads Langer, Johnny Logan, Rocazino, ItaloBrothers, Nikolaj & Piloterne, Johnny Deluxe, Ude Af Kontrol, 90er Festen, Citybois, Sonja Hald og Brødrene Olsen.

Programmet indtil videre understreger hvor mangfoldigt et publikum vi har og hvor bredt vores gæsters musiksmag spænder, fortæller PR-ansvarlig Charlotte Danefeld.

Vi har alt lige fra Danmarks bedste rockband, til Melodi Grand Prix vindere både nationale og internationale og til dt de unge vil høre såsom Italobrothers og Ude af Kontrol. Vi kan det hele, og det vil vi fortsætte med at kunne og med mere styrke fra år til år fremadrettet. Vi er en festival i fremgang og en festival, der vil gøre alt for at sætte fokus på vores allesammens egn, og styrke alle vores foreninger og klubber med de årlige tilskud.

Vi har så meget godt livemusik i Danmark, så dt er vores fokus, men vi kigger altid imod udlandet, og venter på at slå til på et band, som vi bare ikke kan undvære, fortæller Charlotte videre.

Hun fortæller også, at der ingen planer er om flere offentliggørelser i år.

- Vi holder en lille pause og venter på, der dukker noget godt op, som vi kan forkæle vores gæster med i starten af 2018. Inden da har alle en sidste mulighed for at købe billet med rabat til Black Friday 24. november.