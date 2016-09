Skive Handelsskole skal ikke miste uddannelser

Jeg er dyb, dyb kritiker af den centralisme, der hersker på hele uddannelsesområdet.

For hvis man kun kan uddanne sig i få byer, så skærer vi også hele landsdele af.

Jeg frygter at vi får en række kommunerne med lav vækst, slunkne kommune kasser og dermed dårlig velfærd.

Nu ser det ud til at centralismen har ramt Skive Handelsskole. Et såkaldt fagudvalg har indstillet at skolen skal miste vigtige uddannelser. Det lader til at være en ren politisk beslutning, hvor man igen tror at større gør det hele bedre.

Skive Handelsskole klarer sig godt i evalueringerne, og derfor virker det helt hen i vejret, at der skal lukkes.

Jeg har nu stillet spørgsmål til undervisningsminister Ellen Thrane Nørby (V). Venstre vil gerne have udvikling i hele landet. Det må og skal også indebære, at der er uddannelser i hele landet. Derfor håber jeg at der vil blive lyttet på argumenter fra Skive-egnen.