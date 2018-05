Skive slipper for atomaffald

I pinsen har der været Skive-møde. En stor succes, hvis I spørger mig.

Der var fokus på blandt andet Skive-egnens store og engagerede foreningsliv. En af de foreninger, som har knoklet er MORADS. Foreningen imod atomaffald på Skive-egnen. I sidste uge kunne vi sætte foreløbigt punktum for den sag. Et fuldstændigt enigt Folketing vedtog nemlig, at det affald skal blive liggende, hvor det har ligget i årtier; nemlig på Risø ved Roskilde. Det glæder mig utrolig meget.

Radikale Venstre har i årevis kæmpet imod beslutningen om at grave det affald ned. Det er det modsatte af, hvad mange andre lande gør. Man risikerer nemlig nedsivning til grundvand mv. Så det er den rigtige beslutning at lave et såkaldt mellemlager, hvor vi så kan se om 50 år, hvad der er opstået af nye muligheder. Teknologien udvikler sig som bekendt hele tiden.

Tak til MORADS og mange andre, som har kæmpet og været med til at opnå den gode beslutning!