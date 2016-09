Skolebus og varebil i trafikuheld på Holstebrovej

En tom skolebus og en varebil var tirsdag eftermiddag impliceret i et trafikuheld på rute 16 mellem Daugbjerg og Sjørup. Ulykken skete, da skolebussen, ført af en 69-årig chauffør fra Mønsted, kom kørende ad Lånumvej for at dreje ud på rute 16, Holstebrovej.

Her standsede han op , men overså imidlertid, da han kørte ud på hovedvejen, en varebil med trailer, der kom kørende i vestlig retning.. Bag rattet i varebilen sad en 67-årig mand fra Borris, som ikke kunne nå at standse og derved kørte ind i siden på bussen.

Viborg Politi oplyser at ingen kom til skade ved ulykken og at bussen ikke havde skolebørn med, da ulykken skete.

Trafikken på hovedvejen var i en periode generet af uheldet, i det oprydningen tog sin tid, men klokkken 17.30 var vejen igen farbar i begge retninger.