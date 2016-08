Skolebuskørsel og den sunde fornuft

- Jeg tror, at alle har et ønske om at give mulighed for, at skolebørn på landet har mulighed for at tage en kammerat med hjem fra skole eller SFO med skolebussen.

Vi er imidlertid havnet i en situation, hvor det ikke er afklaret, om der er lovhjemmel for dette.

Transport- og Bygningsministeriet har udtalt sig i sagen et svar som kan tolkes både på den ene og den anden måde. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har endnu ikke svaret.

For mig at se skal der ikke herske tvivl om, at lovgivningen skal overholdes, men omvendt bør der også være plads til sund fornuft.

Jeg vil derfor foreslå, at man i Børne- og Ungdomsudvalget tager initiativ til en prøveperiode, hvor man åbner op for, at skolebørn kan tage deres kammerat med hjem fra skole/SFO med skolebussen.

I prøveperioden får vi så afdækket, om dette forsøg giver anledning til problemer. Det kunne blandt andet dreje sig om, at der ikke vil være plads til alle legekammerater, idet lovgivningen forudsætter saglighed og lighed.

Er der smidighed såvel i Børne- og Ungdomsudvalget, blandt forældre samt hos busselskabet, som står for transporten af skolebørn, så mener jeg, at der kan findes en fornuftig løsning.

På den baggrund har min partifælle, Eva Pinnerup, næstformand i Børne- og Ungdomsudvalget, taget initiativ til, at sagen genoptages i udvalget på det kommende møde i udvalget og jeg er bekendt med, at Venstres gruppeformand, Ib Bjerregaard, har bedt om at få sagen på byrådets dagsorden for at få afdækket, om der i forhold til det afholdte udbud er problemer.

Denne drøftelse deltager jeg gerne i, men her og nu drejer det sig om at få en prøveperiode igangsat, som afhjælper problemerne samtidig med, at vi får konstateret, om der opstår problemer med fyldte skolebusser, så der ikke bliver lige adgang for alle skolebørn.

Ledetråden bør være sund fornuft, omtanke og smidighed.