Skoledebatten mellem politikere i Fjends

Det kan undre mig, når jeg læser skoledebatten mellem politikere i vores kommune ,og her tænker jeg på en eventuelt nybyggeri af Stoholm skole. Min frygt er, at bliver der på sigt bygget ny skole i Stoholm, vil det gå ud over de tre andre skoler i henholdsvis Vridsted ,Mønsted og Sparkær og sker det, vil der selvfølgelig blive oprettet friskoler i både Mønsted og sikkert også i Vridsted. Vridsted har selvfølgelig mulighed for at vælge skoler i Skive .

Jeg håber aldrig det bliver en realitet, da jeg heller ikke tror, der kan findes penge til det.

Politisk set tror jeg på, at Claus Clausen er manden, der kan stå fast og forhindre at det sker, hvor jeg ser en som Karin Clemmensen er styret af hendes bagland, hvad alt tyder på og selvfølgelig er det da også fornuftig at samarbejde med sit bagland, hvis det ikke ligefrem bliver dikteret. Det kan da også undre mig, at Venstre i den gamle Fjends Kommune er opdelt i to grupperog jeg tror da også, når vi kommer til det politiske gedemarked, at vi vil se at øst- og vestfjends stiller med opstillere fra øst og holder vest udenfor og der tænker jeg på Klaus Klausen. Sådan var det ved sidste valg, så vidt jeg husker. Men vi får se .

Min pointe er, at bliver der bygget ny skole i Stoholm vil elever fra den gamle Fjends kommune blive slået sammen i Stoholm, som så vil få store konsekvenser for tilgangen af nye medborgere i Mønsted og Vridsted. Og lad så være med at sige, at skolestrukturen er sikret de næste fire år. Der kommer jo også en tid efter det.