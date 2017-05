Skolelever i Stoholm synger med jazzorkester

Det er et brag af en koncert, man kan opleve i Stoholm Fritids- og Kulturcenter torsdag 18. maj. Koncerten er den store finale på et langt forløb, hvor 140 elever fra Stoholm Skole synger med et af Europas bedste bigbands Aarhus Jazz Orchestra under ledelse af Nikolai Bøgelund.

Aarhus Jazz Orchestra har de seneste 40 år besøgt mere end 400 skoler og afholdt de populære skolekoncerter sammen med elever fra 3., 4. og 5. klasse. Og opskriften er enkel: Man tager en stor portion børn - blander dem med nogle sange skrevet specielt til aldersgruppen og krydrer med engagerede musiklærere. Når ingredienserne når kogepunktet, tilsætter man en pianist og en dirigent og lader det hele simre i et par uger. Lige inden retten serveres, tilsættes et 19 mands topprofessionelt bigband. Og så serveres det hele hot-hot.

Torsdag 18. maj er den store koncertdag. Formiddagen starter med en generalprøve efterfulgt af en koncert for skolens øvrige elever og lærere; her medvirker Aarhus Jazz Orchestras rytmegruppe.

Aftenkoncerten for forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede bliver derfor den store finale, hvor børnene for første gang skal synge med hele bigbandet!

Koncerten arrangeres i samarbejde med Musikudvalget i Viborg, Aarhus Jazz Orchestra og Kulturprinsen i Viborg.

Aarhus Jazz Orchestra er et af Europas førende bigbands. Siden dannelsen af orkestret i 1977 af den legendariske Jens Klver (dengang: Klvers Big Band) har orkestret støt udviklet sig til at levere musikalske oplevelser i absolut verdensklasse. Orkestret består af nogle af de bedste musikere i den danske jazzarena, og flere af dem er solister i international klasse.

Med mere end 100 koncerter om året har Aarhus Jazz Orchestra arbejdet sammen med de største jazzikoner gennem tiden som eksempelvis den grammyvindende Kurt Elling og guitarikonet John Scofield såvel som en perlerække af andre store navne som Peter Erskine, Jon Balke, Cæcilie Norby m.fl. Samtidigt er Aarhus Jazz Orchestra, med anmelderroste nationale og internationale koncerter, i særlig grad med til at udbrede kendskabet til jazz som musikstilart - og Aarhus som by og brand. Senest er Aarhus Jazz Orchestra blevet hyldet ved Danish Music Awards Jazz 2016 for Jakob Buchanans Buchanan Requiem, som vandt Årets Danske Jazzkomponist og Årets Danske Jazzudgivelse.