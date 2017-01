Slå to fluer med et smæk og besøg to messer i Nr. Søby

Er du en af dem som enten i år eller indenfor en kortere årrække skal forberede en konfirmation eller holde en anden større fest, så kan du på søndag den 15. januar slå to fluer med et smæk. Her afholdes der nemlig med få hundrede meters mellemrum to større konfirmand- og festmesser i henholdsvis Søby-Højslev Arena og i Nr. Søby forsamlingshus. Dermed burde de besøgende være sikret masser af inspiration til den store dag.

Konfirmationskjoler, tøj til Blå Mandag, smykker, festtøj til ham og hende, smukke borddækninger, festmad, nye farver og trends, anderledes fotos og tips til ønskelisten er bare et lille udpluk af det, som besøgende kan opleve på messerne.

I Søby-Højslev Arena er omkring 30 udstillere klar til at vise blandt andet sko-, tøj- og smykkemode, som passer til årets konfirmander.

Det er sjette gang, arrangørerne bag Konfirmationsmessen inviterer til messen i Søby-Højslev Arena. Flere af udstillerne har været med i mange år, og dette år deltager, ifølge tovholder Anja P. Nielsen fra Salling Bank, seks nye udstillere.

Ved messen i Søby-Højslev Arena er der også modeopvisning, som bliver vist tre gange i løbet af dagen. Derudover kan de besøgende købe lodder, hvorpå der udtrækkes flotte præmier, som alle er sponsoreret af udstillerne. Præmierne udtrækkes efter hvert modeshow. De to store hovedpræmier udtrækkes ved messens afslutning og har en samlet værdi af 25.000 kr. Vinderne af disse to præmier er henholdsvis en dreng og en pige, som skal konfirmeres i år.

I Nr. Søby Forsamlingshus lokker 12 fortrinsvis lokale udstillere med spændende smagssprøver og inspiration ved deres Konfirmand- og festmesse 2017. Flere stande tilbyder også messerabatter på dagen.

Det er andet år, at de to festmesser afvikles på samme dag og næsten dør om dør. Hvis det ellers går som i 2016, så benytter mange messegæster lejligheden til at slå to fluer med et smæk og kigge forbi begge steder.

Der er gratis entre til de to messer, som for øvrigt er for hele familien.