Slap heldigt fra trafikuheld på hovedvej

Heldigvis kom ingen alvorligt til skade, da der torsdag eftermiddag klokken 14.08 skete en trafikulykke på rute 26 vest for Løgstrup, nærmere bestemt ud for Skivevej 236.

Det oplyser Viborg Politi, som til gengæld kunne konstatere en del materiel skade på de to personbiler, der var involveret i ulykken.

Her kørte en personbil, ført af en 66-årig mand fra Tjele, af uvisse grunde over i den modsatte kørebane, hvor han ramte en modkørende bil, ført af en 47-årig kvinde, ligeledes fra Tjele.

Flere ambulancer og politiet var på ulykkesstedet, hvor en person sad så fastklemt, at det var nødvendigt at skære vedkommende fri. Det betød at vejen i en periode var spærret.