Slingrer ned ad Vestergade

STOHOLM Sidste torsdag var en festdag for de handlende i den østlige ende af Vestergade i Stoholm, da stykket fra krydset ved Nørregade og vestpå til slagteren blev asfalteret, og det også lige på en studs!

Så stor var forløsningen blandt butiksejerne, at de dagen igennem skiftevis havde det som Gene Kelly i »Singin´ in the Rain« og køer på græs for første gang.

Det har ellers ikke været nogen dans på roser at drive detail i Stoholm hen over sommeren, men nu er der altså lys for enden af Vestergade.

Gravearbejdet i forbindelse med byfornyelsen og kloaksepareringen i Stoholm er foreløbig slut i den østlige ende af gaden, og der er nu igen gennemkørsel ad Vestergade, i hvert fald indtil gravearbejdet starter op i den anden ende fra Rema 1000 og østpå til slagteren.

Sandwich til drengene

Bjarne Lausen fra Stoholm Slagter er en af dem, der er lettet over, at det normale leben op og ned ad Vestergade er vendt tilbage.

- Det er vi da vældig tilpas med, siger han og fortsætter på jysk.

- Det var godt nok træls, da der var helt spærret, men det her hjalp allerede til weekenden. Så det har med det samme givet mere strøm her igennem og mere liv i gaden.

Bjarne Lausen ser altså allerede nu noget mere lyst på tilværelsen end i sidste uge, og han var faktisk så glad for at se det himmelsendte asfaltsjak, at han spontant smurte en dynge sandwich til dem og stillede dem ud på gaden med nogle sodavand.

Happy happy Henriette

Også Henriette Nielsen fra forretningen best by Henriette fandt de helt store jubelscener frem den dag, da duften af asfalt begyndte at sprede sig i hendes forretning på hjørnet af Nørregade og Vestergade.

- Jeg er så glad. Det er jo fantastisk, men allermest for kunderne og byens borgere. Det her har med det samme gjort det nemmere for alle, lyder det fra Henriette Nielsen.

Hun er lettet over at være fri for de besværlige gener, det selvsagt medfører, når der er spærret af midt i byen. Nu gider hun kun se fremad.

- Alting løser sig, hvis vi er positivt stemte, og lige nu er vi bare happy happy!