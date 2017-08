Små og store drenge fik en på opleveren

Der var hele tiden noget at se på og lytte til, da der fredag og lørdag var Classic Military Show på Finderup Øvelsesterræn.

Omkring 550 udstillere fra USA, England, Polen, Holland, Sverige, Norte, Tyskland og Danmark invaderede i ordets bedste betydning området og gav sine steder de besøgende følelsen af at være havnet i en tidslomme under en af fortidens store krige.

Classic Military Show afholdes hvert andet år og arrangeres af Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening. Det regnes for at være et af de største træf for historiske militærkøretøjer og materiel og samler hver gang et stort publikum.

