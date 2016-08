Smag på øl og rom i festugen

Den står på lokalt håndbrygget øl fra Staarup Håndbryg og forskellige typer af rom fra butikken best by Henriette, når der mandag aften den 22. august inviteres på øl- og romsmagning i teltet på torvet i Stoholm.

Det sker i forbindelse med byens festuge, der allerede tyvstarter med stort kræmmermarked i byen på lørdag og derefter altså, som noget af det første i selve festugen, giver mulighed for at deltage i en spændende aften.

Det er brygger John Smith der sammen med Henriette Nielsen står bag arrangementet og forkæler deltagerne i et par timer med forskellige former for smag indenfor øl og rom.

Af praktiske grunde kan der ikke købes billetter ved indgangen men kun hos best by Henriette, og helst senest den 19. august.

Så tag naboen, kollegaen eller klubvennerne under armen og og mød frem til en hyggelig aften, hvor man i følge arrangørerne helst skal planlægge med at gå - og ikke køre - hjem.