Smykketyv med hang til portvin

VRIDSTED Der er under et indbrud i en villa på Elmebakken i Vridsted forsvundet både et ukendt antal smykker og et mindre antal tusinde kroner i kontanter.

Derudover har tyven set sit snit til at liste to flasker portvin med i sækken.

Indbruddet er foregået i tidsrummet 5. august klokken 17.00 til 16. august klokken 15.50.

Der er formentlig brugt et koben til at komme ind via et stuevindue, hvorefter tyven tydeligvis har været rundt i hele huset.