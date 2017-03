Socialdemokraterne i Fjends stiller med to kandidater

Kandidaterne er Else Th. Pedersen, formand for lokalforeningen og fra Sparkær samt Birgith Langballe fra Stoholm.

- Vi vil arbejde benhårdt på at få valgt mindst 1 ind fra Fjends, ligesom vi også arbejder på at overtage borgmesterposten ,og at vi kan få Ole Jepsen genvalgt til regionsrådet, sagde Else Th. Pedersen i sin beretning.

Her kunne hun også fortælle om et fint år set med Fjends øjne og nævnte blandt andet etablering af cykelsti mellem Sparkær og Mønsted, naturgenopretning af området ved Birkesø, nye lokalplaner for udvidelse af Nordstjernen i Sparkær og for solcelle- og biogasanlæg hos Stoholm fjernvarme samt byfornyelsen, der nu er påv ej.

Formanden kunne også glæde sig over, at foreningen i 2016 fik syv nye medlemmer men nævnte også, at man dog også måtte tage afsked med et mangeårigt medlem af foreningen, Laurits Sørensen, som døde i august. Han markerede sig som forkæmper for genindførelse af hjemmelavet mad på ældrencentrene i Fjends.

Da Socialdemokraterne i Fjends ikke er repræsenteret i byrådet har man indledt et smarbejde med byrådsmedlem Eva Pinnerup, som har sine rødder i Stoholm.

- Det har været været givtigt med et frisk pust fra byrådet og har givet os en mulighed for at give Eva noget med tilbage til byrådet fra vores område, sagde Else Th. Pedersen.

Eva Pinnerup og bormgesterkandidat Per Møller Jensen gav en orientering fra byrådet, ligesom regionsmedlem Ole Jepsen fortalte om regionen og Karin Gaardsted om arbejdet i folketinget.

Den nye bestyrelse består af formand Else Th. Pedersen, kasserer Karl Johan Larsen samt bestyrelsesmedlemmerne Søren Sørensen, Hans Jørgen Nørgaard og Birgith Langballe.