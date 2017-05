Sol og halm skal sikre billig varme i Stoholm

Det bliver med al sandsynlighed et nyt anlæg med solvarme, der sammen med et halmværk, skal udgøre den fremtidige alternative energikilde for fjernvarmens brugere i Stoholm.

Bestyrelsen for Stoholm fjernvarme har de seneste år arbejdet på at finde alternative kilder til produktion af el og varme ved hjælp af gas. Det skyldes, at værket med udgangen af 2018 mister en tilskudsordning fra staten, der vil medføre en årlig stigning i varmeprisen på 4000 kroner for et almindeligt parcelhus på 130 kvm. i Stoholm. Derfor skal værket finde alternative og billigere måder at varme op på.

Sideløbende med planerne om et nyt anlæg med sol- og halm på Tastumvej ved Stoholm har værket det seneste års tid også været i forhandlinger med folkene bag det kommende biogasanlæg ved Iglsø. Her er det imidlertid ikke lykkedes ikke at blive enige om prisen, så nu har bestyrelsen i Stoholm valgt helt at droppe biogassen.

- Løsningen blev for dyr i den sidste ende. Oprindeligt fik vi en pris på knap fem kroner per kubikmeter, men nu er den nærmere blevet på de seks kroner og så kan det ikke konkurrere prismæssigt med vort eget, oprindelige projekt. Her får vi også mulighed for at søge om et tilskud fra staten til solfangeranlægget, fortæller Henry Jensen, formand for bestyrelsen.

Stoholm Fjernvarme er da også langt fremme med tilladelserne til det nye anlæg på et areal ved Tastumvej.

Her ønsker varmeværket at etablere et anlæg med et solfangerareal på op til 17.000 kvm. I forbindelse med solvarmeanlægget etableres der også en varmeakkumuleringstank med en højde på op til 20 meter og et omfang på cirka 3500 kubikmeter. Derudover ønsker værket også at etablere et biomassekedelanlæg med et samlet bygningsareal på cirka 2000 kvm og en tilhørende skorsten på op til 30 meter. Sammen med etableringen skal der føres en transmissionsledning fra anlæggene og ind til Stoholm.

- Vi har de fleste tilladelser i hus til dette projekt, med undtagelse af nogle ganske få. Vi mangler også at købe jorden af den lodsejer, hvor anlægget skal ligge, men håber at kunne komme i gang med etableringen næste sommer. Går alt efter planen vil vi formentlig kunne tage det nye anlæg i brug i oktober 2018, og det passer tidsmæssigt fint, eftersom tilskuddet fra staten falder væk med udgangen af 2018, fortæller Henry Jensen.

I slutningen af maj skal der afholdes en ekstraordinær generalforsamling for at få forsamlingens ja til projektet.