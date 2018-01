Solformørkelse over Fjernvarmen

I forbindelse med den planlagte udvidelse af Stoholm Fjernvarme fra 2 til 3 værker udtaler formanden i Viborg Stifts Folkeblad d. 7/6-2017: Vi kører med 120 i timen

Er han kørt fra alle andre og har efterladt forbrugerne i udstødningsgassen? Der er tilsyneladende ikke sket andet, og en skriftlig forespørgsel til bestyrelsen besvares ikke.

Det er da fuldstændig grotesk, at jeg som forbruger er nødt til at søge aktindsigt ved kommunen for at blive opdateret omkring et projekt på det lokale fjernvarmeværk, jeg som forbruger/medejer selv er med til at finansiere.

Aktindsigt ved kommunen fortæller, at der arbejdes med et nyt projektforslag, hvor solfangerarealet er øget fra 9.500 m2 til 12.500 m2 og akkumuleringstanken bliver 500 m3 større.

Hvad er det egentlig, der sker?

Hvad betyder det for økonomien? Prisen pr. Mwh? Prisen totalt for hele projektet?

Når der nu er kapacitet til over 2200 forbrugere, vil jeg gerne vide, hvor man har tænkt sig at finde dem, når der inden for bygrænsen kun er ca. 1250 husstande i dag?