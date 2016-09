Solvarmen er taget i brug i Løgstrup

Fredag eftermiddag var der masser at fejre på Løgstrup Varmeværk. Folk blev derfor inviteret indenfor til Åbent Hus.

Men faktisk blev det på grund af det flotte solskinsvejr muligt at fejre det meste udendørs.

Farvel Svend

Udendørs står også det nye solvarmeanlæg, som nu er taget i brug af Løgstrup Varmeværk. På en mark i bakkerne til venstre, når man kører mod Kølsen, ligger de store solpalener side om side - og trækker al den lys ud af dagen, som er muligt. Det er et imponerende anlæg, som man ikke kan undgå at lægge mærke til på vejen mellem Løgstrup og Kølsen.

Eftermiddagen i Løgstrup blev også brugt til at sige farvel til varmemester Svend Drejer Jensen, som siger farvel efter 37 års ansættelse. Formand for varmeværkets bestyrelse Dan Sauer Nielsen takkede Svend for de mange år på værket:

- Svend var sådan en, som alle kendte. Førhen skulle han jo rundt til alle forbrugere og aflæse varmen. Og det er helt tydeligt, at for Svend har det ikke bare været et arbejde - det har været en passion. Han har en enorm stor viden og faglighed. Så vi har meget at takke Svend for, sagde formanden blandt andet ved det åbne hus på værket.

Goddag Jens

Samtidig blev der også mulighed for at sige goddag til den nye daglige leder på værket, driftsleder Jens Heidmann. Han er allerede godt i gang med arbejdet siden ansættelsen i foråret:

- I bestyrelsen er vi allerede meget begejstrede for Jens. Han har gået ind med stor entusiasme og en stor ro i en vanskelig tid. Vi ansatte ham jo midt i etableringen af solvarme- og kedelanlægget - men Jens har taget imod alle udfordringer, sagde formand for bestyrelsen, Dan Sauer Nielsen som et goddag til Jens Heidmann.

Selv om anlægget i Løgstrup nu er moderniseret og ført up-to-date, så stopper det ikke her:

- Vi vil fortsat arbejde for at skaffe bedst muligt varme til færrest penge i Løgstrup. Vi skal og vil satse på grøn energi. Solvarmeanlægget her er det smarte valg for nu, sagde Dan Sauer Nielsen blandt andet.

Se mere i denne uges Fjends Folkeblad.