Sommerfest med kræmmermarked i Sjørup

Efter flere år med en nedtonet sommerfest havde foreningen Sjørup Liv i år valgt at forsøge sig med en fornyelse af tidligere tiders byfest og for første gang også arrangeret et kræmmermarked i forbindelse med løjerne.

- Vi har 15 tilmeldte stande, og det antal er vi godt tillfredse med, når man tager i betragtning at det er første gang, vi forsøger os med det. Vi håber da at kunne gøre det til en tradition, fortalte Henrik Sørensen fra bestyrelsen lørdag.

Dagen startede med 50 fremmødte til gratis kaffe og rundstykker på sportspladsen, hvor der dagen igennem også var forlystelser for børnene og forskellige aktiviteter.

Den traditionsrige fiskekonkurrence blev afviklet ved en nærliggende privat sø,før dagen sluttede i teltet med 85 deltagere til hygge og fællesspisning med helstegt pattegris.

Foreningen Sjørup Liv er et resultat af sammenlægningen af den tidligere borgerforening og Sjørup Gymnastikforening.