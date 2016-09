Sort på hvidt: Nu må Frank gerne bruge kongekronen

- Vi er bare så glade. Sådan siger ejeren af Mønsted Kro, Frank Kudal. Og det han er så glad for, at han nu har fået sort på hvidt, at han har tilladelse til at bruge en kongekrone som symbol på sin kongelige priviligerede kro.

Sagen går efterhånden et par år tilbage. Her fik både Frank Kudal fra Mønsted Kro og Gregers Laigaard på Grønhøj Kro at vide, at de ikke længere måtte bruge kongekronen som symbol.

På Mønsted Kro sidder kronen over døren, mens den på Grønhøj Kro sidder på en stor sten foran kroen. På Rigsarkivet mente man, at kronerne var ulovlige at bruge i disse tilfælde.

Sagen gik så langt som til retten.

Men i juni i år vedtog et flertal i Folketinget at ændre på reglerne, så det blev tilladt for de kongelige priviligerede kroer at bruge kronen.

Og sagen har nu formentlig fået sin ende. For nu har Frank Kudal fået et brev fra Rigsarkivet, hvor man slår fast, at han nu har tilladelse til at bruge kronen.

- Det er vi bare så glade for. Det har været længe undervejs. Og det er virkelig noget. som gæster på kroen har snakket rigtig meget om, siger kromanden, der nu igen kan tillade sig at glæde sig over kronen over døren til den gamle kro.

Den lukkede krone, der her er tale om, måtte ifølge Rigsarkivet kun bruges af staten og kongehuset, fordi det er et statskendetegn. Men nu må kronen altså igen anvendes af de kongelige priviligerede kroer.