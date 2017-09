Sover kÃ¸erne lÃ¦nge om sÃ¸ndagen i Frederiks?

I Frederiks står mælkeproducent Lars Kristensen klar til at vise sine dyr og de store landbrugsmaskiner frem for alle interesserede.

Lars bor på Elmegården sammen med Trine og deres 6 børn. Familien overtog gården i 2006 og har løbende udvidet den. I dag har de 750 malkekøer og dyrker 360 hektar jord, hvilket er næsten det samme som 720 fodboldbaner.

Mød Ulrik Wilbek, dyrlægen og inseminøren

- Vi har været heldige at få Ulrik Wilbek, tidligere håndboldslandstræner og nuværende borgmesterkandidat i Viborg Kommune, til at byde velkommen. Men derudover kan man også møde dyrlægen, se inseminøren arbejde og se koen få beskåret sine klove og blive malket og se kalvene blive fodret. Vi har forsøgt at gøre dagen til en speciel oplevelse for hele familien med et væld af aktiviteter., fortæller Lars Kristensen.

Udover at komme helt tæt på dyrene og møde landmanden vil der for børn og barnlige sjæle være særlige aktiviteter i form af majslabyrint, hoppeborg, spejderaktiviteter og halmlegeplads. De mindste får mulighed for at tage et pedaltraktorkørekort, mens de voksne tager en pause og får en snak eller udfordrer deres viden med en gårdquiz.

Dagen byder også på smagsprøver fra Arla, eller man kan købe en kop kaffe eller en pølse ved Landbo Ungdom.

På www.aabentlandbrug.dk kan du finde Lars gård eller se, hvilke øvrige gårde, der tager imod besøg søndag den 17. september,

Arrangementet er gratis og en rigtig god lejlighed til at se, hvordan dyrene lever - og hvor mælken kommer fra.