Spænd forklædet: Fars Køkkenskole kommer til Vridsted

VRIDSTED Kan tiden være knap, når familien skal lave aftensmad sammen?

Er det svært at finde på retter, som både børn og voksne kan lide, og som er nemme at lave?

Eller er det svært at lokke børnene med til at lave mad? Eller far?

Så fortvivl ej. Vestfjendsskolen har løsningen. Men det er kun for mænd!

Spænd forklædet

Fars Køkkenskole er for voksne mænd og deres børn, der går i 2.-5. klasse.

Og med voksne mænd menes i denne sammenhæng både fædre, bonusfædre, bedstefædre og onkler.

Så falder man i den kategori og i øvrigt kan svare ja til et af ovenstående spørgsmål, er det tid at spænde forklædet og tage børnene i hånden hen til Vestfjendsskolen, hvor der er Fars Køkkenskole fem onsdage hen over vinteren med opstart onsdag 24. oktober.

Alle kan være med

På Fars køkkenskole lærer voksne mænd og deres børn at lave lækker, sund mad sammen.

Der er en uformel og afslappet stemning, og alle kan være med – uanset om man er erfaren i køkkenet eller aldrig har prøvet at lave mad.

Underviserne serverer fif og fiduser, der gør det nemmere og sjovere at lave mad med børn, og de fortæller sjove historier om retterne og råvarerne.

I skolekøkkenet bliver de undervist og guidet til at kokkerere aftenens måltid, som efterfølgende spises ved lange borde med dug på.

Men regel nummer et på Fars Køkkenskole er:

Det er samværet og hyggen, der er det vigtigste.

Tilmelding foregår her eller på mail til Emilie Guldberg Jakobsen på [email protected]