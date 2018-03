Spændende lokal kunst vises i Stoholm

Tove Andreasen fra Vroue er blevet meget aktiv med kunst efter hun fyldte 60 år.

Efter hun er blevet pensionist, så bruger hun rigtig meget tid på at skabe kunst.

Og i år er hun gået ud af sin komfort-zone og har til Amatørernes Forårsudstilling medbragt 4 meget store portrætter.

Disse og meget andet kan man se i Stoholm Fritids- og Kulturcenter søndag, hvor der er adgang til at se de over 625 værker, der er udstillet.

Tove kunne konstatere, at de fire censorer havde været begejstrede for hendes værker, som hun har kaldt Jord, Ild, Vand og Luft. For alle fire havde fået "det blå mærke", som man får, hvis der er tale om særlig original kunst.

Der vises kunst fra hele landet, men lokale kunstnere gør det rigtig godt på årets udstilling, hvor også blandt andre Hanne Meier Marker og Carsten Hamann Hansen har fået "blå mærker".

Og det kan man altså se søndag.

