Spændende valgaften på rådhuset

Ekstra Bladet er her, Danmarks Radio er her. Alle de store medier er her.

For valget i Viborg Kommune er et af de mest interessante at tale om denne valgaften.

Fjends Folkeblad møder Ejvind Jakobsen, formand for den lokale Venstre-vælgerforening I Stoholm, som en af de første på rådhuset. Han er spændt på valget og ser frem til at følge tallene for de lokale kandidater.

Og så er han glad for og stolt over den store valgdeltagelse i Stoholm. Her har 76,82 % stemt - mod 73,48 som helhed i Viborg Kommune.

Stemmeprocenten i Løgstrup er helt oppe på 80,21 %.

I Mønsted er den på 77,45 %.